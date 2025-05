In Romania Predoiu nominato premier ad interim dopo le dimissioni di Ciolacu

BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – Catalin Predoiu ha assunto l’incarico di primo ministro ad interim in Romania dopo le dimissioni annunciate ieri da Marcel Ciolacu. Nel suo discorso d’insediamento, Predoiu ha dichiarato che la Romania “è e deve rimanere una democrazia resiliente”, un Paese i cui obiettivi di sviluppo restano ancorati ai valori euro-atlantici.

“Le istituzioni esecutive responsabili dell’organizzazione del processo elettorale eserciteranno le loro funzioni e i loro poteri con equità, trasparenza e piena legalità, affinché i cittadini rumeni possano esercitare il loro voto liberamente e in sicurezza (nel ballottaggio per le presidenziali del 18 maggio), come avvenuto nel primo turno delle elezioni presidenziali tenutesi pochi giorni fa. Sebbene si tratti solo di un mandato ad interim, il governo rimarrà un interlocutore aperto al dialogo con le parti sociali, gli investitori e i partner esterni della Romania”, ha detto Predoiu.

Domattina, a partire dalle 9:00, il premier ad interim avrà dei colloqui con i ministri del governo.

