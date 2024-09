BARI (ITALPRESS) – Sarà “La scoperta del futuro” il tema della 20esima edizione di Lectorinfabula, il festival culturale europeo che si terrà a Conversano, Bari, Noci, Rutigliano e Castellana Grotte dal 19 al 25 settembre.

Cinque mostre, un’anteprima nazionale – quella di Valeria Montebello -, 117 incontri, compresa una lectio magistralis di Ezio Mauro su “Il futuro delle democrazie nel mondo incerto nel disordine globale” e 249 ospiti, tra i quali Decaro, Gori, Fornero, Cuperlo ed Emiliano.

Il programma del festival è stato presentato questa mattina in conferenza stampa presso il palazzo della presidenza della Regione Puglia alla presenza, tra gli altri, del direttore del dipartimento Turismo, Economia Della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Aldo Patruno.

“Vent’anni – ha affermato Patruno – sono un traguardo straordinario. Sono tante le grandi iniziative, in questo caso della Fondazione Di Vagno, che stanno raggiungendo traguardi temporali particolarmente importanti. Nel caso specifico, non è soltanto lo scorrere del tempo che conta ma anche la crescita, la qualità dell’offerta culturale realizzata dalla fondazione e da Lectorinfabula con i Granai del Sapere, perchè vorrei sottolineare che Lectorinfabula è dentro questo grande progetto che oggi ha una casa, la biblioteca di comunità a Conversano. Al suo interno, il festival è diventato sempre più un punto di riferimento per offrire chiavi di interpretazione, chiavi di lettura ogni anno su temi diversi, quest’anno è la ‘scoperta del futurò, davvero un grande punto interrogativo. Ma ad esito della settimana di Lectorinfabula delle risposte emergono sempre. Quest’anno siamo particolarmente curiosi e desiderosi di capire quali possano essere le chiavi di lettura nella politica, nell’economia, nella società e nella cultura di fronte a un mondo che ci sembra incomprensibile. Invito tutti a esserci perchè Lectorinfabula è un’occasione per provare a darci e a dare qualche risposta”.

