In otto anni investiti 50 milioni per sostituire i passaggi al livello

BOLOGNA (ITALPRESS) – Un video animato per illustrare il comportamento corretto da adottare quando si attraversa un passaggio a livello, evitando incidenti e disattenzioni che oltre a mettere a repentaglio la sicurezza di chi guida, causano inevitabilmente anche ritardi alle linee ferroviarie. Si intitola, appunto, ‘Come comportarsi a un passaggio a livello’ e a realizzarlo è stato il dipartimento comunicazione di ‘FER – Ferrovie dell’Emilia Romagna’.

Un modo immediato e innovativo per ricordare le buone regole da rispettare durante questo particolare momento e per ribadire l’impegno di FER e della Regione nella riduzione del numero dei passaggi a livello: ben 36 quelli che negli ultimi 8 anni sono stati sostituiti con ponti e strade di collegamento. L’investimento complessivo dal 2017 a oggi tra interventi svolti, in corso e programmati, è di oltre 50 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti ulteriori 7,5 milioni per l’implementazione di un sistema di gestione in sicurezza degli attraversamenti privati.

“Il nostro impegno nel sostituire i passaggi a livello può sembrare secondario rispetto ai progetti di grandi opere, mentre, invece, rappresenta un’operazione fondamentale per aumentare la sicurezza stradale e la puntualità dei treni regionali- sottolinea l’assessora alla Mobilità, Irene Priolo-. Ce lo confermano i dati e la soddisfazione degli utenti, per questo intendiamo proseguire in questo processo di modernizzazione anche in questa legislatura. Nel frattempo, resta importantissima la sensibilizzazione ai buoni comportamenti sulla strada e questo video, nella sua chiarezza e semplicità, aiuta a evidenziare i rischi che si corrono e l’attenzione necessaria, anche in una situazione solo apparentemente banale”.

Ogni singolo ‘tallonamento’ causa un blocco della circolazione Il numero dei cosiddetti ‘tallonamenti’, ovvero le collisioni tra un veicolo e i dispositivi del passaggio a livello (come le barriere e la cassa), è in aumento. Spesso si tratta di veicoli che non rispettano il semaforo rosso e si ritrovano incastrati tra le barriere e le rotaie.

Indipendentemente dal grado di gravità dell’incidente, che può essere anche molto pericoloso, si attiva sempre una procedura di emergenza che porta al bloccaggio del primo treno che sopraggiunge. E la gestione per il ritorno alla normalità prevede un tempo tecnico e l’intervento di personale specializzato, con un inevitabile ritardo sulla circolazione.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).