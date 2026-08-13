De Pascale “Presto le primarie, serve un accordo sul leader”

BOLOGNA (ITALPRESS) – “Entro l’autunno il centrosinistra deve avere un nucleo programmatico affidato a tutti i partiti della coalizione e un chiarimento sul meccanismo che porti al candidato premier”. Lo afferma Michele De Pascale, governatore dell’Emilia-Romagna, in un’intervista al Quotidiano Nazionale, tracciando la rotta per il futuro del ‘campo largo’.

Secondo De Pascale, è necessario superare gli indugi sui nomi per dare concretezza all’alternativa di governo: “Dire che i nomi non siano rilevanti è un romanticismo affascinante, ma poco calzante”. Per il governatore, la responsabilità principale ricade sui vertici dei due partiti maggiori: “Sarà decisivo il ruolo delle leadership: Schlein e Conte, che rappresentano i principali partiti dell’alleanza, hanno il dovere di costruire”. Sull’ipotesi di ricorrere alle primarie, De Pascale si dice favorevole a patto di agire con rapidità: “Nel caso farle il prima possibile. Un meccanismo dove chi prende un voto in più esprime il candidato premier”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).