PARMA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Parma e del Tutela Patrimonio Culturale, al termine di articolata indagine, nel corso di perquisizioni delegate dalla Procura di Parma, hanno recuperato i tre dipinti: “tasse et plat de cerises” matita e acquerello su carta bianca delle dimensioni di mm 380×490 dell’artista post impressionista Paul Cezanne (valore stimato di euro 6.000.000); “Les Poisson” olio su tela di cm 40 x 51,5 dell’artista impressionista Pierre Auguste Renoir, firmato e datato in basso a destra “Renoir 1917” del valore stimato di euro 3.000.000 circa; “Odalisque Sur La Terrasse” acquatinta a colori su carta (velin d’arches) cm 63 x 91 complessive dell’artista modernista Henri Matisse del valore stimato di euro 20.000. I dipinti erano stati rubati dal museo “Fondazione Magnani Rocca” di Traversetolo, in provincia di Parma, lo scorso 23 marzo.

– foto Carabinieri –

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