In Myanmar ospedali al collasso, proclamato lutto nazionale per una settimana

NAYPYIDAW (MYANMAR) (ITALPRESS) – La giunta militare al potere nel Myanmar ha proclamato una settimana di lutto nazionale per le vittime del terremoto che ha colpito il Paese il 28 marzo.

L’ultimo bilancio dei morti fornito dalle autorità è di 1.700 persone ma il numero reale potrebbe essere molto più alto secondo le stime dell’istituto statunitense United States Geological Survey (Usgs), che parla di diverse migliaia di potenziali vittime.

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha intanto lanciato un allarme per le condizioni del sistema sanitario nazionale, che vede gli ospedali gravemente danneggiati dal sisma e “sopraffatti” dall’arrivo di migliaia di feriti.

Margaret Harris, funzionaria dell’Oms, ha dichiarato alla Bbc che almeno tre ospedali sono completamente fuori servizio, mentre altri 22 sono “parzialmente danneggiati e non in grado di funzionare”. Gli operatori umanitari, oltre a prendersi cura dei feriti, devono anche affrontare quelle che Harris descrive come le “condizioni perfette” per l’insorgere di epidemie come il colera.

