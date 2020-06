MILANO (ITALPRESS) – I nuovi casi positivi al Covid in Lombardia sono 62, di cui 8 a seguito di test sierologici e 13 ‘debolmente positivì. Lo riferisce il quotidiano bollettino regionale sui dati epidemiologici diffuso da Palazzo Lombardia. Ieri i nuovi casi erano stati 78. I morti oggi sono 4, rispetto a un solo decesso di ieri.

Continua il calo dei ricoverati: ad oggi quelli in terapia intensiva in Lombardia sono 42 (-1 nelle ultime 24 ore) e 297 (-24) negli altri reparti. Aumenta il numero dei guariti/dimessi sono in totale 67.197 (+821), precisamente 64.785 guariti e 2.412 dimessi.

Trend del contagio in calo nel Milanese, dove i nuovi casi di coronavirus sono oggi 23, di cui 6 a Milano città. Lo riferisce il quotidiano bollettino regionale sui dati epidemiologici. Ieri i casi nella Provincia di Milano erano stati 36, di cui 18 a Milano città.

In discesa, rispetto a ieri, i casi nelle altre province lombarde, con quella di Como e Sondrio che registrano zero nuovi contagi. Numeri a una sola cifra per i nuovi positivi nelle province di Bergamo, dove i casi rispetto a ieri sono 5, a Brescia sono 6, a Cremona 2, a Lecco 1, a Lodi 1, a Pavia 1, a Monza e Brianza 3, a Varese 3.

(ITALPRESS).