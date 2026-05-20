Milano, Fontana “Tardivo il tavolo del centrodestra per scegliere il candidato sindaco”

MILANO (ITALPRESS) – Il tavolo unitario del centrodestra per scegliere il candidato alle comunali di Milano, richiesto dalle segreterie cittadine, “aspettavano ancora un po’ e lo facevano dopo le elezioni. Io credo che i vertici del centrodestra avrebbero dovuto fare delle scelte da tempo, anche perché, come sostengo, la gente ha il diritto di conoscere chi sarà il candidato sindaco, quali sono le sue idee di sviluppo della città e bisogna dare tempo al tempo, la gente vuole anche parlare con il sindaco, vuole ascoltarlo e capire come declinerà il programma. Più aspettiamo, più la cosa diventa difficile da spiegare ai milanesi”. Lo ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine del primo congresso regionale della Uil Lombardia.

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