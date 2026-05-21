MILANO (ITALPRESS) – Investimento mortale nella notte in via Carnia a Milano, dove due sorelle classe 1951 e 1956, sono state falciate da parte di autovettura, che subito dopo è fuggita. La donna del 1951 è deceduta, mentre l’altra si trova in gravi condizioni. L’investitore si è costituito poco dopo in via Ornato. Il conducente, un italiano del 1987 è risultato positivo all’etilometro e a sostanze stupefacenti ed è stato arrestato.

– foto di repertorio IPA Agency –

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