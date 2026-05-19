Milano, frattura nel centrosinistra sul gemellaggio con Tel Aviv. Sala: “Amareggiato, bisogna riflettere”

MILANO (ITALPRESS) – Ieri, il Consiglio comunale di Milano ha respinto l’ordine del giorno dei Verdi sull’interruzione del gemellaggio con Tel Aviv. La bocciatura è avvenuta anche con i voti di parte del centrosinistra, con la maggioranza spaccata in Aula. Mentre la capogruppo del Pd, Beatrice Uguccioni, ha criticato la Giunta per non aver accolto nei mesi scorsi la richiesta del Consiglio di sospendere il gemellaggio.

“Mi sento amareggiato” perché “io mi prendo sempre le mie responsabilita’ però bisogna capire anche le logiche con cui si arriva a certe decisioni. Le parole della capogruppo del Pd le ho trovate improprie”, ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine di un evento.

“Non è che ‘ai piani alti’ non si fosse rispettata la loro opinione. Allora, se dobbiamo essere gli uni e gli altri va bene, ragioniamo e capiamo se possiamo essere una cosa sola o no. Quindi ieri si è consumata una frattura, non c’è dubbio. Vedremo l’entità di questa frattura nei prossimi giorni”.

Secondo il sindaco, “bisogna rifletterci perché il governo di una città è fatto di tante cose, ma soprattutto del fatto che chi si prende l’onere di guidarla deve poter contare su una maggioranza coesa. Ieri qualcosa si è perso, ne parleremo nei prossimi giorni”.

“Non sono solito dare colpe, perché le colpe stanno sempre da tutte le parti, ma rimane il fatto che bisogna un po’ verificare le ragioni di questo modo diverso di vedere le cose – ha proseguito Sala – Non tanto e semplicemente sulla questione di Tel Aviv perché rispetto all’opinione diversa bisogna andare avanti, ma sulla necessità di stare molto uniti nell’ultimo anno di mandato perché è sempre l’anno più difficile. Ne parleremo nei prossimi giorni”. Il primo cittadino ha spiegato che “abbiamo già fissato di rivederci prima delle vacanze”.

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