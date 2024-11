BARI (ITALPRESS) – E’ stata presentata a Roma, nella sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy, Accadueo, la manifestazione internazionale per i professionisti del settore idrico che quest’anno si svolgerà il 27 e il 28 novembre nella Fiera del Levante di Bari, organizzata da BolognaFiere Water&Energy – BFWE, con la collaborazione di Acquedotto Pugliese (AQP). Saranno tantissimi gli espositori che durante questa fiera avranno modo di presentare i propri progetti e prodotti più all’avanguardia. Rilevante sarà la presenza di espositori esteri, di cui molti provenienti da Francia, Spagna, Austria, Svizzera e Cina. Prevista la partecipazione di decine di relatori, tra rappresentanti istituzionali e della società, professori ed esperti del settore, che prenderanno la parola durante i convegni in programma per discutere dello stato attuale del settore e dei futuri scenari, nell’ottica della transizione ecologica, con focus particolare sul Centro-Sud Italia.

“Ospiteremo a Bari una fiera che si pone come think tank su questioni essenziali per la vita di tutti grazie alla presenza di esperti del settore non solo locale, ma provenienti da varie parti del mondo – ha affermato il presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli -. In linea con il nostro modo di operare sarà data importanza non solo alla parte espositiva ma anche a quella convegnistica, in maniera tale da tracciare le linee guida del futuro”. In occasione di Accadueo, che quest’anno guarda in particolar modo all’internazionalizzazione del settore, verranno approfondite le problematiche, le prospettive e gli aspetti normativi del servizio idrico, con istituzioni, stakeholder e gestori. Sarà presente tutta la realtà industriale pugliese, da Confindustria Puglia a Unioncamere Puglia e Camera di Commercio di Bari. L’evento sarà utile strumento di confronto su tutti i temi caldi del momento: la depurazione, il riuso, l’approvvigionamento, la dissalazione, la transizione digitale, le nuove tecnologie contro le perdite idriche, le policy Ue e italiane, i finanziamenti disponibili. Grande attenzione sarà data anche a come l’industria può contribuire nei processi industriali all’obiettivo del risparmio idrico.

“L’obiettivo di Accadueo è duplice – ha spiegato Paolo Angelini, amministratore delegato BFWE – da una parte offrire l’opportunità di intensificare le alleanze strategiche ed industriali nel settore del servizio idrico tra aziende, operatori e istituzioni del Centro Sud, territorio con le sue specifiche problematiche e potenzialità; dall’altra far sì che il Centro Sud, e in particolare la Puglia, diventi un ponte verso il Mediterraneo, i Paesi del Piano Mattei e l’Africa per un pieno sviluppo dei progetti e delle tecnologie più all’avanguardia nel settore”.

“Il cambiamento climatico – ha sottolineato Francesca Portincasa, direttrice generale di Acquedotto Pugliese – è una minaccia per tutto il Mediterraneo allargato e siamo convinti che una maggiore interconnessione fra i territori, le istituzioni, i gestori e tutti gli attori della filiera dell’acqua sia la chiave per affrontare le sfide che ci attendono. Ad Accadueo portiamo l’esperienza del sistema unico di AQP, composto da 6 schemi idrici e 570mila interconnessioni, che ci consente una particolare resilienza a crisi idriche come quella che stiamo vivendo. E’ necessario che tutti siano al passo nel percorso di efficientamento e digitalizzazione dei sistemi e che temi come il riuso, la razionalizzazione dei consumi e la ricerca di fonti alternative siano prioritari nell’agenda”.

La tappa di Bari sarà un momento particolarmente importante non solo a livello nazionale, ma anche internazionale: sono ben 25 gli operatori, tra buyers e trade analyst, coinvolti nella manifestazione, provenienti da Angola, Etiopia, Ghana, Marocco, Nigeria, Tanzania, Tunisia e Uganda. Ma Accadueo sarà anche l’occasione per discutere delle novità che sono arrivate in questi giorni sulla revisione della direttiva Ue per le acque reflue urbane, approvata di recente. Altro focus dell’edizione 2024 di Accadueo sarà l’assetto gestionale del servizio idrico e saranno presenti anche i gestori locali con la loro esperienza sul territorio: la Puglia è infatti un osservatorio efficace di quello che sta accadendo a livello climatico in tutto il mondo e in particolare nel Mediterraneo, in quanto la Regione non ha acqua e fa i conti con la scarsità idrica da sempre.

