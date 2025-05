In Estonia sorgerà una fabbrica per la produzione di esplosivi

ROMA (ITALPRESS) – Alla ricerca di una maggiore capacità di produzione di munizioni a livello nazionale, il governo estone ha approvato un progetto per la costruzione di un impianto che produrrà esplosivi di tipo RDX. L’investimento è considerato fondamentale per i piani del Paese di aumentare le capacità di produzione di munizioni per artiglieria da 155 mm, ma anche per l’esportazione di esplosivi ad altri Paesi che devono far fronte a carenze nella regione, secondo quanto dichiarato da alti funzionari. Le autorità estoni hanno autorizzato il Ministero delle Finanze a creare una nuova società, la Hexest AS, che sarà costituita nelle prossime settimane. L’azienda gestirà l’impianto di produzione di RDX progettato, che “sarà consegnato al Ministero della Difesa entro sei mesi”, ha dichiarato il governo in un comunicato.

L’RDX è un composto chimico esplosivo altamente energetico comunemente utilizzato nelle applicazioni militari. “In Europa c’è una carenza di capacità di produzione di esplosivi, quindi la costruzione di nuove capacità è essenziale per garantire la sicurezza delle forniture per le aziende in Estonia e nella regione in generale”, ha dichiarato il Ministro della Difesa estone Hanno Pevkur. “L’impianto di esplosivi aumenterà la competitività dell’industria dell’Estonia”.

Inizialmente lo Stato deterrà tutte le azioni della società, ma Tallinn prevede di coinvolgere in futuro un investitore strategico per l’impianto. Nel frattempo, il governo estone si sta preparando ad accogliere nuovi impianti di munizioni. Il gabinetto si sta attualmente adoperando per insediare produttori nazionali e stranieri di armi, munizioni ed equipaggiamenti in diverse località, tra cui il parco industriale della difesa di Ämari. “Oltre al ‘mini parco industriale della difesa’ di Ämari, stiamo sviluppando anche un parco industriale della difesa nazionale, per il quale non poniamo limiti alla produzione, consentendo la produzione di proiettili da 155 mm tra gli altri prodotti”, dicono dal Centro estone per gli investimenti nella difesa (ECDI).

“Spetta alle aziende del settore proporre progetti di produzione mentre il governo fornirà un ambiente favorevole”. Secondo il piano, l’ECDI ospiterà quest’anno gare pubbliche per selezionare gli investitori. “La creazione di un impianto di esplosivi in Estonia sarà un forte valore aggiunto per il Parco Industriale della Difesa e per i produttori di munizioni che vi opereranno”, ha dichiarato Pevkur.

L’inizio delle attività produttive della fabbrica di RDX di Ämari è previsto per il 2028. Nell’ambito del progetto, un contributo iniziale di 7,2 milioni di euro (8,2 milioni di dollari) “coprirà i costi della progettazione tecnica e delle attività preparatorie”. La progettazione tecnica richiederà circa un anno per essere completata e la decisione finale di investimento si baserà sui suoi risultati, si legge nel comunicato governativo.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).