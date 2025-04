BOLOGNA (ITALPRESS) – Un appuntamento che è ormai un punto di riferimento per i giovani artisti e band emergenti, che offre l’opportunità di salire sul palco ed esibirsi davanti a una giuria di esperti del settore oltre che si esprimere e condividere la propria creatività attraverso la musica. È il Meeting Music Contest, giunto quest’anno alla sua quinta edizione, promosso dal Meeting per l’Amicizia fra i Popoli di Rimini e dal Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza (Ra), la più importante piattaforma di scouting della scena musicale indipendente italiana.

Nella sala stampa della Regione, a Bologna, si è svolta la conferenza di presentazione della manifestazione, che è sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna e con il patrocinio del Comune di Rimini, a cui hanno partecipato la sottosegretaria alla Presidenza della Regione, Manuela Rontini, il direttore del Meeting di Rimini, Emmanuele Forlani, il responsabile spettacoli del Meeting di Rimini, Otello Cenci, e il fondatore e patron del MEI, Giordano Sangiorgi. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche i due vincitori della scorsa edizione, che hanno regalato al pubblico presente un assaggio del loro talento eseguendo i brani premiati nel 2024: Luca Fol, cantante e polistrumentista di Rimini, con “Vivi con garbo”, e Samuela, cantautrice bolognese, con “Mostro”.

“Una competizione che scommette sui giovani artisti emergenti, che offre loro l’opportunità di esprimere la propria creatività e li spinge a riflettere attraverso la musica su temi che ogni anno indagano in modo diverso la contemporaneità– ha dichiarato Manuela Rontini, sottosegretaria alla Presidenza della Regione-. La Regione Emilia-Romagna ha sempre investito sulla crescita del settore musicale, sostenendo la produzione e la fruizione di musica dal vivo, e con la legge 2 del 2018 concede contributi per la valorizzazione e la promozione di nuovi autori, in particolare giovani, con l’obiettivo di fare di questa regione un grande polo della creatività per creare lavoro e imprese di qualità. Non possiamo quindi che salutare con soddisfazione questa nuova edizione del Meeting Music Contest, che negli anni passati ha fatto emergere tanti nuovi talenti”.

