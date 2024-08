ROMA (ITALPRESS) – Con il primo turno della Coppa Italia si comincia a fare sul serio e arrivano anche i primi responsi. Il nuovo Napoli di Antonio Conte, con Osimhen nemmeno convocato e al momento fuori rosa, ha sofferto ma ha vinto in casa ai rigori per 4-3 (dopo lo 0-0 dei 90 minuti regolamentari) contro il Modena. Sorpresa invece al “Bentegodi”, dove il Verona è stato sconfitto (per 2-1) ed eliminato per mano del Cesena. A ruota, nelle altre due gare odierne dei 32esimi di finale, l’Empoli si è imposto per 4-1 fra le mura amiche sul Catanzaro; mentre la Cremonese ha battuto, allo “Zini”, ai rigori il Bari, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari.

Procedendo con ordine, al Maradona, dove il ds azzurro Manna ha detto che “Osimhen vuole andare via”, il Napoli non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 al 90° contro il Modena. Poi, dagli undici metri, l’errore di Cheddira sembrava aver spianato la strada agli emiliani ma Meret è stato bravo a ipnotizzare prima Battistella e poi Zaro e a regalare ai suoi compagni il passaggio del turno. Compagni fra i quali non rientrano per ora non solo Osimhen ma anche Gaetano, Cajuste e Folorunsho, non convocati oggi da Conte.

A ruota, a Verona, la squadra gialloblù, affidata da poco alle cure di Paolo Zanetti, ha “steccato” contro il Cesena. La formazione romagnola di Serie B si è portata avanti al termine della prima frazione con la rete di Kargbo e ha poi raddoppiato con Shpendi in apertura di ripresa. A quel punto Zanetti è corso ai ripari, con diversi cambi, che hanno fruttato la rete dell’1-2, con il neo arrivato e neo entrato Tengstedt, ma che non sono bastati per evitare la “disfatta”.

Netta vittoria invece per l’Empoli (4-1 al Catanzaro). Gara equilibrata nel primo tempo: i toscani sono andati a segno dopo 8 minuti con Fazzini ma hanno subito la rete dell’1-1, di Bonini, dopo altri cinque giri di orologio. Nella ripresa, al “Castellani”, dominio dei padroni di casa e reti nell’ordine di Colombo, Esposito e di Fazzini (autore di una doppietta).

Infine, nel match fra due squadre della serie cadetta, ovvero Cremonese-Bari, allo “Zini” hanno prevalso i lombardi ai calci di rigore. Nei tempi regolamentari prima ha segnato De Luca per i padroni di casa, poi ha pareggiato tutto (1-1) Manzari. Ai rigori, nel 6-5 complessivo finale, errori di Vicari e Olivieri per il Bari, contro il “solo” penalty sbagliato da Collocolo per la Cremonese.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]