NAPOLI (ITALPRESS) – La Campania scende in campo per valorizzare tradizioni culinarie e identità territoriale: presentata oggi pomeriggio nella Sala Nassirya del Consiglio regionale la proposta di legge per l’istituzione della Giornata del Ragù Napoletano: un’iniziativa a firma del consigliere Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva. Il ragù, annoverato nell’elenco nazionale dei prodotti alimentari tradizionali campani, è stato celebrato anche dal grande Eduardo De Filippo in letteratura, nel cinema da Lina Wertmuller e Luciano De Crescenzo per citare alcuni tra i più noti registi che gli hanno dedicato intramontabili scene dei loro film, e di recente, sui social network, da Casa Surace che ha reso questa pietanza protagonista di numerosi video grazie alla compianta Nonna Rosetta, scomparsa esattamente un anno fa. La proposta di legge prevede di istituire la Giornata celebrativa del Ragù Napoletano nella terza domenica di novembre di ogni anno.

Alla conferenza stampa convocata per presentare l’idea hanno partecipato, tra gli altri, Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Daniele Pugliese e Alessio Strazzullo entrambi cofounder e content creator di Casa Surace, Beppe Polito, scenografo e nipote di Nonna Rosetta e l’emergente cantante napoletano, Gabriele Esposito.

“Il ragù rappresenta la tradizione napoletana e campana. E’ un’identità molto forte, simboleggia la famiglia e trasmette molte emozioni come l’amore, la gentilezza: io penso che oggi noi dobbiamo valorizzare tutto ciò che rappresenta il patrimonio culturale identitario dei nostri territori” spiega Tommaso Pellegrino che commenta la sua proposta e auspica “possa essere calendarizzata a breve nella Commissione Cultura della nostra Regione”. “Chiaramente – ricorda il consigliere – c’è da seguire tutto l’iter previsto dalle nostre leggi, ma ci auguriamo che già dal prossimo anno potremo festeggiare e ricordare la Giornata del ragù”.

“Uno speciale ringraziamento – conclude – a Casa Surace che per prima ha lanciato questa idea in ricordo di Nonna Rosetta, la nonna che preparava e trasmetteva sentimenti belli attraverso il ragù”.

“Il ragù non è solo una pietanza vista dal punto di vista culinario, dietro al ragù c’è la tradizione della famiglia che la domenica finalmente riesce a riunirsi per stare intorno ad un tavolo”, spiega Daniele Pugliese di Casa Surace. “Quando è morta Nonna Rosetta – ricorda – provammo a proporre un Ragù Day e dai social abbiamo ricevuto migliaia e migliaia di interazioni dall’Italia e dall’estero, una risposta enorme che non ci aspettavamo. Siamo partiti con una petizione per poi passare alla proposta di una legge regionale: il nostro obiettivo finale – conclude – è una Giornata nazionale dedicata al ragù”.

– foto xc9/Italpress –

(ITALPRESS).