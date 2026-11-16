Arzachena, auto si ribalta sulla Sp94: ferita la conducente

SASSARI (ITALPRESS) – Incidente con ribaltamento ad Arzachena. Intorno alle 9 di questa mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla Sp94, nei pressi del parcheggio panoramico della Costa Smeralda, per un‘autovettura che si è ribaltata sulla carreggiata.

L’unica occupante è stata presa in cura dal personale del 118 e trasportata in ospedale per accertamenti, mentre la squadra dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza l’auto e l’area circostante. Sul posto anche la Polizia Locale di Arzachena per i rilievi di legge.

-Foto Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).