CATANIA (ITALPRESS) – Un 27enne è stato arrestato dalla polizia a Catania con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un’operazione antidroga, all’interno di un appartamento del villaggio Ippocampo di mare, gli agenti hanno trovato, ben occultati all’interno di un armadio in camera da letto, 5 panetti di cocaina, del peso di circa 900 grammi ciascuno, quattro buste contenenti anch’esse cocaina, per un peso complessivo di 4,8 chili, oltre a vario materiale idoneo per il confezionamento dello stupefacente. All’interno dell’abitazione, la polizia ha identificato 5 persone, tra cui il proprietario, un incensurato di 27 anni che è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

