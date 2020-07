NAPOLI (ITALPRESS) – Sono 27 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania. E’ quanto emerge dall’Unità di crisi della Regione. I tamponi effettuati sono stati 775 (293.368 in totale). Nessun decesso, si registra invece un guarito. E’ stato completato nelle palazzine dell’ex Cirio a Mondragone l’esame dei tamponi effettuati dopo i 15 giorni di incubazione del virus. Sono stati effettuati altri 450 tamponi e isolati i residui 17 casi positivi per i quali è in corso il trasferimento nelle strutture sanitarie Covid. Il focolaio è al momento spento. Si rende così possibile alla mezzanotte di domani eliminare la zona rossa. Come da ordinanza, resta l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto per gli abitanti di Mondragone. “Sugli ingressi in Italia – dice in una nota il presidente

Vincenzo De Luca – occorrono controlli rigorosi. Si è per esempio verificato l’arrivo con un volo diretto New York-Roma, di un cittadino campano risultato positivo solo dopo i controlli cui è stato sottoposto arrivato a destinazione, dopo aver viaggiato

anche in pullman e in treno. Si segnalano inoltre casi di arrivi

di cittadini dell’est, tra cui braccianti e badanti, in assoluta

promiscuità a bordo di pullman, senza nessun controllo efficace”.

“In relazione a qualche altro caso di positività registrato, è

bene ricordare ai medici di famiglia – continua De Luca – di non

sottovalutare situazioni in cui il paziente presenta sintomi e di

sottoporlo al tampone”.

Per De Luca “si rilevano comportamenti che segnalano un pericoloso rilassamento generale. In queste condizioni il rischio è che non arriveremo neanche a settembre, quando potremo essere costretti ad affrontare l’anno scolastico in condizioni gravissime”.

(ITALPRESS).