NAPOLI (ITALPRESS) – Il Comune di Napoli, aderendo all’iniziativa di sensibilizzazione sulla Sclerosi Tuberosa, illumina di azzurro la Fontana del Nettuno, in Piazza Municipio.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Sclerosi Tuberosa APS, per progetti a sostegno dei malati e delle famiglie, per finanziare la ricerca scientifica ed individuare una rete socio-sanitaria di assistenza.

“Anche in questa occasione il Comune di Napoli è in prima linea per supportare le attività promosse dall’Associazione Sclerosi Tuberosa che, come tante altre, è impegnata affinchè si interrompa la spirale di silenzio che spesso circonda le persone affette da tali patologie”, ha dichiarato l’Assessore alla Salute Vincenzo Santagada.

