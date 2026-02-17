In auto con 44 chili di cocaina, corriere della droga arrestato a Catania

CATANIA (ITALPRESS) - Gli agenti della Polizia di Stato di Catania hanno arrestato un corriere della droga con 44 chili di cocaina in auto. In manette è finito un cittadino straniero di 31 anni. I poliziotti della Squadra Mobile avevano appreso che, presso la zona industriale di Catania, sarebbe giunto un corriere da fuori regione, a bordo di una utilitaria, per consegnare un ingente quantitativo di cocaina. Alla luce di tali dettagliate informazioni, gli investigatori hanno predisposto controlli individuando un'auto. A bordo c'era un soggetto di nazionalità straniera, intento ad armeggiare sotto il sedile anteriore lato passeggiero, riconosciuto dagli agenti perché da loro controllato nello scorso mese di gennaio. Nonostante l'alt, lo straniero ha speronato l'autovettura di servizio, danneggiandola, fuggendo in direzione del centro del Capoluogo, ad altissima velocità, fino a che, dopo un lungo inseguimento, non ha abbandonato la vettura nel quartiere San Cristoforo, scappando a piedi e facendo perdere ogni traccia, nonostante le incessanti ricerche. Nell'auto rintracciata, sui sedili posteriori, sono stati rinvenuti 10 panetti di cocaina, per un peso lordo di 11,6 chili, oltre ad un borsello nero contenente, tra l'altro, un dispositivo telefonico e due passaporti panamensi appartenenti allo stesso fuggitivo. Al termine di una accurata perquisizione dell'auto, sotto il sedile anteriore lato passeggero e il pianale centrale, sono stati individuati due vani occulti, appositamente creati, con 28 panetti di cocaina, per un totale lordo di 32,480 chilogrammi. Al termine delle operazioni sono stati complessivamente sequestrati di 44,08 chili di cocaina, insieme all'auto e al telefono cellulare. Durante la redazione degli atti, contattata l'intestataria dell'autovettura, la donna ha riferito di avere presentato denuncia-querela per il furto del mezzo, rubato, a suo dire, a Catania in via Ortigara, con i documenti intestati al compagno. Accertata la simulazione di reato posta in essere con la segnalata querela, volta ad inquinare il quadro indiziario, il soggetto ricercato, fatto giungere presso gli uffici della Squadra Mobile, con la banale scusa della restituzione dell'auto e dei documenti, in ragione della detenzione di un quantitativo consistente della richiamata sostanza stupefacente, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto ed espletate le formalità di rito, accompagnato presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza. vbo/mca1 (Fonte video: Polizia di Stato)