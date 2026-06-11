In auto con 23 kg di cocaina, cittadino tedesco arrestato al Porto di Civitavecchia

CIVITAVECCHIA (ROMA) (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando provinciale di Roma, insieme agli agenti della Polizia di Frontiera Marittima ed al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio ADM Lazio 3, hanno arrestato un cittadino di nazionalità tedesca e sequestrato oltre 23 chilogrammi di cocaina presso il porto di Civitavecchia.

L’operazione di polizia giudiziaria è stata eseguita nella notte del 29 maggio, nel corso delle attività di retrovalico e controllo sui passeggeri e sui veicoli sbarcati dalla motonave proveniente dalla Spagna. L’attenzione degli investigatori si è concentrata su un’auto con targa estera il cui conducente, durante le routinarie procedure di identificazione e controllo documentale, ha palesato un crescente stato di nervosismo.

L’immediato approfondimento ispettivo, reso possibile dal fiuto del cane antidroga “Milton” del Gruppo della Guardia di Finanza di Civitavecchia e supportato dall’impiego dello scanner di ultima generazione in dotazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha permesso di svelare l’espediente di occultamento: un ingegnoso doppiofondo ricavato artificialmente tra il vano della ruota di scorta e il pianale del portabagagli. Al suo interno erano stati stivati 22 panetti sigillati di cocaina ad elevato grado di purezza.

Oltre alla droga, sono stati sottoosti a sequestro l’auto, modificata per il trasporto dei carichi illeciti, lo smartphone utilizzato per pianificare la logistica del viaggio e oltre 1.000 euro in contanti, ritenuti quale remunerazione parziale o anticipo per l’attività di corriere. Il cittadino tedesco è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Civitavecchia. E’ accusato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, aggravato dall’ingente quantitativo.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).