In aeroporto ad Alghero con 6 kg di conchiglie e sabbia, denunciata una turista ungherese

ALGHERO (ITALPRESS) – Fermata una turista che cercava di portarsi a casa conchiglie e sabbia dagli arenili sardi. Nell’ambito delle costanti attività antifrode e della tutela del patrimonio ambientale della Sardegna, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del Distaccamento di Alghero, congiuntamente ai militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Alghero, hanno portato al sequestro, presso lo scalo aeroportuale “Riviera del Corallo” circa 6 kg di reperti marini protetti. L’operazione, condotta in stretta sinergia con gli addetti alla sicurezza della società di gestione aeroportuale SO.GE.AL., ha permesso di intercettare una cittadina di nazionalità ungherese, di 33 anni, in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Budapest. La donna aveva occultato conchiglie di varie dimensioni, sabbia marina, ciottoli e sassi prelevati dal litorale.

Dagli accertamenti eseguiti, è emerso che i reperti erano stati asportati illegalmente dalle spiagge situate nel tratto costiero compreso tra i comuni di Alghero e Badesi. Alla passeggera è stata contestata la violazione della Legge Regionale n. 16 del 2017, che vieta espressamente l’asportazione, la detenzione e la vendita di sabbia, ciottoli e conchiglie in assenza di autorizzazione, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 3.000 euro. I reperti sono stati posti sotto sequestro e sono attualmente custoditi presso gli uffici doganali di Alghero. In collaborazione con le autorità locali, verranno pianificate nei prossimi giorni le operazioni di riposizionamento dei materiali nei rispettivi arenili di provenienza, al fine di preservare l’integrità dell’ecosistema dunale e costiero.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).