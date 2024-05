Imprese, l’incertezza riduce le aspettative di crescita

ROMA (ITALPRESS) - Le crisi internazionali rendono molto incerte le prospettive per le imprese italiane, che nel breve e meno termine sono più pessimiste sulla crescita. Ne ha parlato Stefano Ruvolo, presidente di Confimprenditori, in un’intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. sat/mrv/gsl