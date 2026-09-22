Imprese, il roadshow di Cdp e Confindustria fa tappa a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) - Rafforzare il dialogo e l'interazione con le aziende siciliane e sostenere le priorità strategiche dell'isola e dell'Italia. Ha fatto tappa a Palermo il Roadshow "Insieme per il futuro delle imprese", organizzato dal Gruppo Cassa depositi e prestiti e Confindustria. Obiettivo dell'incontro, intercettare le nuove esigenze del mondo imprenditoriale e presentare gli strumenti per favorirne lo sviluppo. Tra i partecipanti l'amministratore delegato di Cdp, Dario Scannapieco, il vicepresidente di Confindustria per il Credito, Angelo Camilli, il presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo. xd8/abr/gtr