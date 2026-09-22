Uvet, Patanè “Turismo avanti nonostante discontinuità, fatturati in crescita”

MILANO (ITALPRESS) - "La discontinuità è un problema, però il mondo si è abituato. Il turismo va avanti lo stesso. Vediamo che Milano è piena in questi giorni, gli alberghi sono pieni, e questo testimonia che nonostante le difficoltà il nostro è un settore chiave dell'economia. E noi pensiamo che andrà molto bene anche nell'anno venturo, che avremo un'ulteriore crescita dell'Ebidta e dei fatturati". Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet, ha commentato così l'andamento del settore turistico a margine della presentazione dei risultati del gruppo, tenutasi all'Hotel Berna di Milano. xu6/col5/gsl