Frulli “Il Mediterraneo torni centro di messaggi di pace e sviluppo economico”

BARI (ITALPRESS) - "Il Mediterraneo, che è il mare che unisce più popoli e culture, storicamente ha bisogno di tornare a essere al centro di messaggi prima di tutto di pace, ma poi anche di sviluppo economico tra le varie nazioni". Lo ha sottolineato il presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli in occasione dell'incontro "Crisi globale e nuove opportunità", l'appuntamento delle Giornate del Mezzogiorno che si è svolto alla Fiera del Levante di Bari nell'ambito dell'89 Campionaria Generale Internazionale. pc/azn