Imprese, Gros-Pietro “Nei distretti è importante la qualità del fattore umano”

MILANO (ITALPRESS) - "L'importante è sempre il fattore umano, soprattutto se parliamo di distretti industriali, perché nel distretto è preponderante la qualità del fattore umano e l'abbondanza di fattore imprenditoriale". Così il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, a margine della presentazione del 18esimo rapporto annuale intitolato "Economia e finanza dei distretti industriali", a Milano. "È chiaro che ci sono dei cambiamenti di tecnologia che vanno affrontati e quindi è importante che il sistema nazionale, il sistema statuale sorregga i cambiamenti che devono essere fatti, che sono anche nella qualità del capitale umano", ha concluso xp9/col4/azn