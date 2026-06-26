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Tg Sport – 26/6/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Mondiali: la Turchia batte gli Usa, rimonta Ecuador - Milan, assalto a Gonçalo Ramos su indicazione di Amorim - Juventus, Kessié nel mirino, Kolo Muani dice sì - Lazio, i tifosi organizzano una protesta contro Lotito - Tennis, sorteggiati i tabelloni di Wimbledon, Sinner contro Kecmanovic - Nuoto, record italiano di Sara Curtis al Settecolli - Figc, incontro Abodi-Malagò “C’è consapevolezza reciproca sulle priorità” /gtr