Indagine sullo sfruttamento del lavoro, otto arresti in sei province

SAVONA (ITALPRESS) - Operazione dei Carabinieri di Savona contro l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro. Otto persone sono state raggiunte da una ordinanza di custodia cautelare in carcere nelle province di Barletta-Andria-Trani, Bergamo, Brescia, Ferrara, Genova e Messina. Due società, una di Brescia e una di Genova, sono state sottoposte a controllo giudiziario. Disposto anche il sequestro preventivo di 277 mila euro nei confronti della società bresciana. abr/gtr/ia