Meloni “Non sono antiamericana oggi, non ero inginocchiata ieri”

Roma, la Presidente del Consiglio riceve il Cancelliere austriaco a Palazzo Chigi , nella foto Giorgia Meloni

ROMA (ITALPRESS) – “Non sono antiamericana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l’occidente sia più forte unito, che crede che l’Italia sia più forte in un Occidente unito e ha lavorato, e continuo a lavorare per questo”.
Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di “10 minuti”, Retequattro. “Dopodichè i rapporti solidi si fondano anche sulla franchezza e sono una persona franca” ha aggiunto Meloni.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

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