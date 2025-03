Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nel recepire la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 4 ottobre 2024, ha emesso la sentenza che, di fatto, sancisce la preventiva e generale compatibilità tra l’attività di agente immobiliare e quella di amministratore di condominio esercitate congiuntamente, fatto salvo il divieto di intermediare un immobile amministrato. “Abbiamo promosso e sostenuto questa battaglia da soli, convinti di poterla vincere. E così è stato nonostante un forte ostruzionismo politico e tecnico di chi ha sempre voluto interpretare restrittivamente la riforma di sei anni fa che ha allentato le nostre incompatibilità”, dichiara Gian Battista Baccarini, presidente della Fiaip. “Finalmente si fa definitiva chiarezza sull’acclarata compatibilità, in via preventiva e generale, tra l’attività di agente immobiliare e quella di amministratore di condominio, mantenendo il sensato divieto di intermediare un immobile amministrato, consentendo alle agenzie immobiliari di diventare multidisciplinari ampliando i propri servizi a beneficio e a tutela del cittadino. Con questa sentenza – osserva Baccarini – si raggiunge un duplice obiettivo, consentendo, da una parte, di porre fine alle note forme di illegalità e di abusivismo alimentate in questi anni dalle incertezze interpretative camerali con conseguenti danni per i cittadini e, dall’altra, il chiarimento porrà fine alle pesanti ripercussioni lavorative, stratificatesi in questi anni, di molti nostri operatori professionali. Ora sarà importante l’interlocuzione con il ministero affinché emani, in tempi celeri, una Circolare che chiarisca agli Enti camerali quali debbano considerarsi, oltre a quella di amministrazione condominiale, le attività compatibili con quella di agente immobiliare, dando finalmente concreta attuazione alla riforma del 2019, da noi fortemente voluta che, normativamente, ha reso compatibili tutte le attività imprenditoriali che erogano servizi in ambito immobiliare in linea con le indicazioni Europee e le moderne esigenze del mercato”, conclude il presidente della Fiaip.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Fiaip-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]