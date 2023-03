ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS/MNA) – La polizia algerina ha smantellato un gruppo internazionale di trafficanti di esseri umani che gestiva la rotta da Siria e Libano verso l’Europa, attraverso la città di Bengasi nella Libia orientale. Quindici persone sono state arrestate, nove siriani e sei algerini, dopo cinque mesi di indagini con la partecipazione di squadre anticrimine.

La rete criminale è stata descritta dagli inquirenti “specializzata nel traffico di migranti”. Durante l’operazione la polizia ha anche sequestrato più di 11.000 dollari e quasi 9.000 euro.

I migranti venivano condotti dalla Siria e dal Libano all’aeroporto di Bengasi, viaggiavano verso la città libica nordoccidentale di Ghadames, dopodichè venivano portati al confine di Debdab in Algeria, per poi prendere la rotta del deserto verso il porto della città nordoccidentale di Orano in Algeria e prepararsi a traversare illegalmente il mar Mediterraneo verso l’Europa.

– foto Freepik –

(ITALPRESS).