LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’ONG internazionale Alarm Phone ha accusato ancora una volta le autorità maltesi di aver ignorato un gruppo di migranti in difficoltà e di conseguenza i migranti sono stati rimandati illegalmente in Libia. L’incidente è avvenuto il 2 settembre, quando circa 16 migranti erano in difficoltà nella zona di ricerca e soccorso di Malta e sono stati respinti illegalmente in Libia. In un post su X, la ONG ha affermato che dopo aver informato le autorità maltesi della posizione della barca – circa 270 km a sud dell’isola, “RCC Malta non ha reagito al nostro allarme. Poco dopo abbiamo perso i contatti con il gruppo. Eravamo preoccupati poiché le autorità hanno taciuto sulla loro sorte per diversi giorni”. Alarm Phone ha aggiunto che giovedì è stato informato dai parenti dei richiedenti asilo che il gruppo non è stato salvato “ma costretto illegalmente a tornare a Bengasi in Libia!”. Malta è spesso accusata dalle ONG e dai difensori dei diritti umani di coordinare i respingimenti illegali dei richiedenti asilo verso la Libia, che le Nazioni Unite hanno già dichiarato non essere un porto di sbarco sicuro. Nonostante i ripetuti avvertimenti e un caso in corso presso la Corte penale internazionale, le autorità maltesi persistono nel coordinare i respingimenti dei richiedenti asilo in mare per garantire che vengano intercettati e riportati in Libia. Secondo le statistiche compilate per il Consiglio europeo dei rifugiati e degli esuli (ECRE), Malta non è riuscita a salvare non meno di 7459 persone in difficoltà solo nel 2022. Secondo l’Asylum Information Database (AIDA), nello stesso periodo Malta è stata coinvolta in 14 respingimenti che hanno coinvolto un totale di 789 migranti.

Foto: Agenzia Fotogramma