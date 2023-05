LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un altro gruppo di migranti è in pericolo nella zona di ricerca e soccorso maltese, tuttavia non c’è ancora alcun segno di assistenza per raggiungere il gruppo. Alarm Phone ha confermato che 105 migranti sono in grave difficoltà a seguito di una notte con forti venti ed ha confermato che ieri sera ha ricevuto una chiamata dalla barca. I migranti hanno affermato di non avere acqua potabile e di aver bisogno di soccorsi urgenti. Alarm Phone ha dichiarato di avere esortato le autorità a inviare presto gli aiuti.

Nel frattempo, ha anche confermato che è stata soccorsa una barca con 671 migranti: “C’erano ancora più persone a bordo di quanto inizialmente pensato, 671 persone invece di 500”, ed ha aggiunto che i migranti sono stati tutti soccorsi e sbarcati in due gruppi, a Reggio Calabria e a Messina.

credit photo agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).

