Immigrazione, Guarda “Il patto Ue nega diritti umani, in Albania deportazioni”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Non è un risultato negativo per la sinistra italiana, ma è un risultato negativo per la garanzia dei diritti umani. Qui siamo di fronte a una completa negazione europea dei diritti che in teoria dovevano fondarla. Noi siamo nati su principi di pace e diritti umani". Lo ha dichiarato Cristina Guarda di Alleanza Verdi e Sinistra, commentando le recenti politiche migratorie europee e la gestione dei flussi. Secondo l'esponente di AVS, l'attuale asse politico sta tradendo i valori fondanti dell'Unione: "Non dovevamo vedere un centrodestra dichiarato democratico allearsi con l'estrema destra, normalizzando e legalizzando delle deportazioni e quelle, come vediamo negli hub in Albania, che sono delle vere e proprie violenze contro la dignità umana". xf4/col4/mca2