ROMA (ITALPRESS) – “La Bossi Fini va aggiornata, resa in sintonia con le nuove modalità di immigrazione”. A dirlo Gianfranco Fini, ex ministro degli esteri e ex presidente della Camera a Immagini, su Radio24, interpellato sul tema dei flussi migratori e della legge che li regola. “Io ho detto, perchè le parole vanno sempre pesate, che va resa in sintonia con i tempi moderni – ha aggiunto l’ex leader di Alleanza Nazionale – e voglio ricordare era nella scia della Turco-Napolitano e questa è la ragione per cui la sinistra, pur avendo governato molte volte, non l’ha mai cambiata. Oggi cambiarla o meno non ha senso: va aggiornata, resa in sintonia con i tempi in cui viviamo, con le nuove modalità dell’immigrazione, le nuove tipologie”.

– Foto Agenzia Fotogramma.it –

(ITALPRESS).

