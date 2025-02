LA VALLETTA (MALTA) (MNA/ITALPRESS) – Un gruppo di 112 migranti dovrebbe sbarcare questa mattina nel porto di Livorno dopo essere stati soccorsi dalla nave di salvataggio umanitario Ocean Viking, gestita dalla ONG SOS Mèditerranèe. I migranti sono stati salvati in due operazioni separate al largo delle coste libiche, ha affermato l’organizzazione. Nella prima operazione, sabato notte, la nave ha tratto in salvo 25 persone, tra cui tre donne, di cui una incinta, e minorenni. Il giorno successivo, in collaborazione con le autorità italiane, la nave ha salvato altre 87 persone da un’imbarcazione di legno a due ponti. I migranti soccorsi, provenienti principalmente da Bangladesh, Somalia ed Egitto, vengono trasportati al porto di Livorno in Toscana, a circa 1.000 chilometri dal luogo dei soccorsi. Nel frattempo, la ONG Alarm Phone ha confermato che 57 migranti sono in difficoltà nel Mediterraneo centrale. La Ong è in contatto con il gruppo in difficoltà su un gommone vicino a Lampedusa. “Dicono che sono senza il carburante e che l’acqua sta entrando nella barca”. Alarm Phone ha aggiunto che le autorità sono state informate e hanno esortato a non ritardare l’operazione di salvataggio.(ITALPRESS).

Foto: Sos Mediterranee