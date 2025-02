PALERMO (ITALPRESS) – AMG Energia riavvia a Palermo, a partire dalla zona di via Libertà, l’attività di sostituzione periodica e programmata delle lampade degli impianti di illuminazione. Si tratta, si legge in una nota, di un intervento nuovamente previsto fra le attività di manutenzione assegnate alla società partecipata dal vigente Contratto di servizio: in precedenza, nella proroga del vecchio accordo, l’attività era stata sospesa.

L’intervento di ricambio periodico delle lampade, fanno sapere dall’Azienda, è già in corso nelle traverse a monte del tratto di via Libertà compreso tra piazza Croci e piazza Castelnuovo. Prevede la sostituzione a tappeto delle lampade, in modo da consentire per tempo il ricambio di quelle in via di esaurimento o del tutto esauste con una cadenza che varia in base alla tipologia di sorgente luminosa, oltre alla pulizia e alla verifica dei componenti. Verranno inoltre ripristinati gli apparecchi illuminanti guasti: se necessario, verranno rimossi e successivamente ricollocati.

“La programmazione e lo svolgimento di queste attività basilari conferma il cambio di passo nella gestione del servizio che è frutto di una rinnovata sinergia tra l’amministrazione cittadina e la sua partecipata pur tra le oggettive difficoltà dovute ad un parco impianti di illuminazione in buona parte datato – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Orlando – E’ una di quelle piccole e grandi attività che questa amministrazione ha fatto ripartire a beneficio della città che ha ripreso il suo cammino: dalla sistemazione dei marciapiedi, agli interventi per la possa di nuovo asfalto alla manutenzione del patrimonio comunale”.

L’attività in corso rientra nella manutenzione preventiva degli impianti ed è fondamentale per mantenerli in funzione, prevenendo danni. “Consente di migliorarne la funzionalità rispettando gli standard – dichiara il presidente Francesco Scoma – e di mantenere la continuità di esercizio, prevenendo l’incidenza di criticità su singoli punti luce legate al fisiologico consumo delle lampade. C’è un ritorno sia dal punto di vista del contenimento dei costi che della migliore organizzazione e gestione del personale di cui la società ha una cronica carenza e a cui daremo una prima risposta grazie allo sblocco di alcune assunzioni in seguito all’approvazione di nuovo budget e piano industriale”.

L’intervento di sostituzione programmata delle lampade è già stato effettuato in piazza Goffredo Mameli, nelle vie La Farina, Venti Settembre, Costantino Nigra, in piazza Mordini, in piazza Luigi Scalia, nelle vie Marchese Ugo, Principe di Villafranca, Noto e Sammartino. Sono già stati ricollocati, inoltre, in via XX Settembre, in via Costantino Nigra angolo Garzilli e in via Principe di Villafranca angolo La Farina, tre centri luminosi, dismessi durante l’intervento di ricambio lampade e riparati nelle officine di AMG Energia. Completata la zona delle traverse a monte di via Libertà, le attività programmate si sposteranno nelle traverse a valle dello stesso tratto di strada compreso tra piazza Croci e piazza Castelnuovo.

– foto ufficio stampa Amg Energia –

(ITALPRESS).

