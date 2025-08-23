Illeciti contro il “Reddito di Cittadinanza”, 7 denunciati a Taranto

TARANTO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Taranto ha eseguito controlli finalizzati a verificare la regolare percezione del “Reddito di cittadinanza”. Al termine delle indagini i finanzieri hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria 7 persone, risultati aver percepito illecitamente emolumenti per oltre 132 mila euro e hanno richiesto l’emissione di un provvedimento di sequestro di tali somme.

I beneficiari, infatti, avrebbero attestato falsamente nelle apposite istanze il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).