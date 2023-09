VENEZIA (ITALPRESS) – Il vicesindaco di Venezia e assessore comunale allo Sport, Andrea Tomaello, ha preso parte ieri sera, mercoledì 6 settembre, alla presentazione della prima squadra e del settore giovanile della A.C. Mestre allo Stadio Baracca. Sono intervenuti, tra gli altri, il presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, Raffaele Pasqualetto e, in rappresentanza della squadra, il vicepresidente Luca Martignon ed il segretario Matteo Settimo. “Complimenti per tutte le attività con i giovani compresa l’organizzazione della prima Mestre School Cup. È anche l’occasione per fare il punto sui lavori che saranno svolti allo stadio Baracca: in particolare la sostituzione dei fari a led che sarà effettuata nei prossimi giorni, l’installazione dei pannelli fotovoltaici entro l’anno ed il completamento delle aree di decompressione, facendo una nuova gara per trovare la ditta che eseguirà i lavori. Auguro una buona stagione a tutti”.

Foto: ufficio stampa comune di Venezia

(ITALPRESS).