Padova, violenza sessuale su un 13enne. Stefani: “Fatto raccapricciante”

VENEZIA (ITALPRESS) – “A Padova è avvenuto un fatto raccapricciante. Un ragazzino di appena 13 anni è stato vittima di una violenza sessuale che suscita rabbia, disgusto e profonda indignazione. Il mio primo pensiero va a lui e alla sua famiglia, ai quali esprimo tutta la mia vicinanza in un momento così drammatico”. Così il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, commentando il grave episodio avvenuto in un bar di Padova, che ha portato all’arresto di un uomo di 40 anni con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore.

“Voglio rivolgere un sincero ringraziamento agli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile della Questura di Padova, che sono intervenuti tempestivamente e hanno condotto con professionalità e determinazione le indagini che hanno portato all’arresto del presunto responsabile”, aggiunge.

“Un ringraziamento particolare va anche all’avventore del bar che, accortosi dell’assenza del ragazzo, ha immediatamente avvisato i genitori, e a questi ultimi che, con prontezza e coraggio, sono intervenuti sfondando la porta del bagno e interrompendo la violenza. La loro attenzione è stata decisiva. Di fronte a episodi di questa gravità non può esserci alcuna tolleranza. Chi si rende responsabile di simili atrocità deve risponderne davanti alla giustizia con la massima severità prevista dalla legge. La protezione dei bambini e dei ragazzi deve essere una priorità assoluta. Al Questore Marco Odorisio e a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato rinnovo la mia gratitudine per il lavoro che svolgono ogni giorno a tutela della sicurezza dei cittadini e delle persone più vulnerabili”, conclude Stefani.

-Foto repertorio Polizia di Stato-

(ITALPRESS).