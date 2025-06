Il tunnel Tenda aperto al transito per i veicoli dal versante italiano

TORINO (ITALPRESS) – Il nuovo tunnel di Tenda, lungo la strada statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja”, è stato aperto al traffico alle ore 12. Il transito è regolato a senso unico alternato in fasce orarie: oggi fino alle 21; domani e tutti i week end successivi, apertura al traffico dalle 6 alle 21. Nei giorni feriali le aperture previste sono dalle 6 alle 9; dalle 12:30 alle 14:30; dalle 18 alle 21. Il 16 e 17 luglio è previsto un nuovo tavolo con i francesi per l’estensione dal 18 luglio dell’orario 6-21 per tutta l’estate.

La partenza all’inizio di ogni fascia oraria avviene sempre dal versante italiano. L’Anas precisa che i tempi di attesa per gli utenti provenienti dal versante italiano e quello francese sono di circa 30 minuti; il traffico sarà gestito da safety car che consentiranno il transito in sicurezza, regolando anche i passaggi alterati tra i due versanti.

Per la prima apertura al traffico, oggi sono presenti sul posto anche le forze dell’ordine per supportare la gestione della viabilità in stretta collaborazione con il personale Anas. Anas ricorda che fino a settembre 2025 è previsto il divieto di transito ai veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate. Questa interdizione è disposta in via precauzionale e sarà eliminata quando tutte le installazioni della galleria, già realizzate e collaudate, saranno gestite dal programma centralizzato. L’apertura al traffico del nuovo tunnel di Tenda ripristina il collegamento tra Italia e Francia attraverso le valli Vermenagna e Roja e fu interrotto nell’autunno del 2020 dalla devastazione della tempesta Alex.

