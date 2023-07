MILANO (ITALPRESS) – Con riferimento a quanto pubblicato da alcuni organi di stampa nella giornata odierna, Il Sole 24 ORE S.p.A. tiene a precisare che l’unica Scuola di Formazione del Sole 24 Ore è “Sole 24 ORE Formazione” e che 24 ORE Business School non appartiene al Gruppo 24 ORE.

Infatti, nel 2019 il Gruppo 24 ORE ha ceduto al Fondo Palamon Capital il 100% della società Business School24 S.p.A. e da allora la società Business School24 è una realtà distinta ed autonoma rispetto a Il Sole 24 ORE. A ottobre 2022, scaduti i termini di non competition, Il Sole 24 ORE è rientrata nel settore dell’education con “Sole 24 Ore Formazione”, in joint venture con il Gruppo Multiversity, www.sole24oreformazione.it.

La nuova scuola di formazione de Il Sole 24 ORE è operativa da febbraio 2023 con i Master Telefisco e Master Contabilità e Fisco realizzati con i giornalisti ed Esperti del Gruppo, raggiungendo 1.200 iscritti. A questi si sono aggiunti i Laboratori Professionali Certificati e il catalogo formativo per la PA. Parallelamente, a maggio scorso, è partita l’offerta dei master Executive ed Universitari part time di Sole 24 Ore Formazione con il Master in Management della Sostenibilità Ambientale e Politiche di ESG seguito da Healthcare e Management Sanitario e Fintech e Innovazione Tecnologica. In autunno prenderà il via il catalogo completo dei Master.

