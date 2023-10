NAPOLI (ITALPRESS) – Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha incontrato a Palazzo San Giacomo l’attrice Ida Di Benedetto che, a settembre scorso, era stata vittima di una rapina nella sua abitazione a Napoli insieme al compagno, l’ex ministro per i Beni e le Attività Culturali Giuliano Urbani. E’ quanto si legge in una nota del Comune.

“Il sindaco ha voluto incontrare l’attrice per esprimere solidarietà e vicinanza da parte sua e di tutta l’Amministrazione comunale nonchè per gettare le basi di una comune progettualità culturale”, sottolinea la nota.

– foto ufficio stampa Comune di Napoli –

(ITALPRESS).

