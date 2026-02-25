Il sindaco di Acireale annuncia l’avvio dei lavori urgenti per il ripristino della funzionalità dei porti cittadini

ACIREALE (CATANIA) (ITALPRESS) – Il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, rende noto “con soddisfazione” che, “a seguito delle segnalazioni inoltrate dall’Amministrazione comunale e dei sopralluoghi effettuati dai funzionari del Genio Civile di Catania, sono stati autorizzati e finanziati lavori in somma urgenza per il ripristino della funzionalità dei porti cittadini”.

Gli interventi riguarderanno: il Porto di Pozzillo – stanziamento 450 mila euro; il Porto di Stazzo – stanziamento 500 mila euro; il Porto di Santa Tecla – stanziamento 400 mila euro; il Porto di Santa Maria La Scala – stanziamento 200 mila euro; il Porto di Capo Mulini – stanziamento 200 mila euro. La consegna dei lavori avverrà con procedura d’urgenza già nella giornata odierna. Soggetto attuatore e responsabile degli interventi sarà il Genio Civile di Catania, che il sindaco Roberto Barbagallo ringrazia per la tempestività e l’attenzione dimostrata verso le esigenze del territorio.

“Si tratta di un risultato importante che consentirà di restituire piena funzionalità ai nostri porti, garantendo sicurezza e operatività soprattutto ai nostri pescatori, che attendono di poter svolgere la propria attività in condizioni adeguate e dignitose. È una risposta concreta a un’esigenza non più rinviabile”, commenta il primo cittadino acese, sottolineando come questi interventi rappresentino “una prima fase necessaria e urgente, alla quale dovranno seguire investimenti strutturali più consistenti per assicurare una sistemazione definitiva delle infrastrutture portuali”.

“Continueremo a seguire passo dopo passo l’evoluzione dei lavori collaborando con i tecnici per assicurare tempi rapidi e risultati efficaci – aggiunge -. Il nostro obiettivo è restituire alla comunità porti pienamente funzionanti nel più breve tempo possibile. Ringrazio il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il dirigente generale Duilio Alongi e il dirigente Salvatore Lizzio per la celerità con cui è stato adottato il provvedimento, che segna un passo concreto verso il ripristino della normalità per il territorio e per il comparto della pesca”.

