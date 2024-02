DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Decise, convinte, vincenti. Le ragazze del Setterosa centrano la vittoria con il Canada che vale il settimo posto ai Mondiali di pallanuoto, ma soprattutto la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. Le azzurre superano per la seconda volta le nordamericane nel torneo iridato di Doha e conquistano il pass alla sesta e ultima opportunità. Ottima difesa, che salva sei inferiorità numeriche su nove, e attacco incisivo con la cinquina di Bianconi e le quaterne di Avegno e Giustini per il netto 18-12 finale. Per l’Italia, Oro ad Atene 2004 e argento a Rio de Janeiro 2016, è un ritorno ai Giochi dopo aver perso l’edizione di Tokyo, disputata nel 2021, cui non era qualificata.

“Sono stati due mesi molto intensi. Abbiamo vissuto questa pressione del pass olimpico sin da Fukuoka. Lì siamo stati vicini ad ottenerlo e già lì ci siamo un pò innervositi. Due volte lo potevamo raggiungere ad Eindhoven ed anche lì è andata male. Due volte qua e sono andate tutte e due volte male. Diciamo che c’era quest’incubo del pass olimpico, che poi non ci ha permesso di poterci esprimere al meglio durante questa competizione”, ha spiegato il ct Carlo Silipo. “Le abbiamo provate tutte per stemperare un poco la tensione. Prima di partire per Doha avevo detto alle ragazze che l’importante era vincere il Mondiale per cercare di distogliere l’obiettivo di Parigi. Una volta presa quella strada si è accumulato ancora più stress, però va bene così. Queste ragazze vengono da una grossa delusione – prosegue Silipo -. Voglio ricordare alle ragazze che in questi due anni e mezzo, oltre a ottenere un pass olimpico, hanno vinto due medaglie importanti in due competizioni e nelle altre due competizioni sono arrivate quarte. Quindi se iniziano a credere un pò di più alla loro forza, alla loro capacità, riusciamo ad essere veramente un bel gruppo. A parte Bianconi e Tabani, il resto delle ragazze sono tutte quante alle prime armi: nessuna ha vissuto questa adrenalina, questa necessità di arrivare alle Olimpiadi. Ora ce la godiamo, le ragazze si devono liberare di questo peso. Ci aspetterà un’estate molto impegnativa perchè tornare ad essere più forti di prima”.

