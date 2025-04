Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti in Giappone per fase uno potenziamento Forza Congiunta

ROMA (ITALPRESS) – Continua il viaggio del Segretario alla Difesa Usa nei Paesi partner della regione indo-pacifica. Dopo le Filippine, Pete Hegseth si è recato in Giappone per varare il rafforzamento della posizione e della presenza delle forze dell’Alleanza nella penisola nipponica, quindi approfondire la cooperazione in settori quali l’addestramento congiunto attraverso continue esercitazioni bilaterali, anche nelle isole sud-occidentali del Giappone, e la promozione della collaborazione in materia di attrezzature e tecnologie di difesa.

In particolare il Segretario, dopo gli incontri con il Primo Ministro Shigeru Ishiba e il Ministro della Difesa Nakatani, ha annunciato la “Fase Uno” del potenziamento delle U.S. Forces Japan (USFJ) a Quartier Generale della Forza Congiunta, segnando un importante passo in avanti nelle relazioni tra i due Paesi, nel settore della Difesa, in un contesto di crescenti tensioni che stanno caratterizzando l’Indo-Pacifico.

“L’America è impegnata a mantenere una deterrenza solida, pronta e credibile nell’Indo-Pacifico, anche attraverso lo Stretto di Taiwan”, ha dichiarato Hegseth. L’aggiornamento del comando allineerà l’USFJ con il Comando per le Operazioni Congiunte (JJOC) del Giappone, recentemente istituito, consentendo risposte più rapide alle crisi e rafforzando la deterrenza contro le minacce regionali, in particolare dalla Cina. Nakatani ha descritto il dialogo come “fruttuoso e sincero”, sottolineando l’urgenza condivisa di affrontare il contesto di sicurezza “grave e complesso” della regione.

