Sostenibilità e innovazione nelle imprese, i vincitori di Evolution Horizon Award 2026

MILANO (ITALPRESS) – Nestlè, Edelman, Tecno World Group e un encomio speciale della giuria all’imprenditore Massimo Senini, per l’impegno profuso in tema di sostenibilità e internazionalizzazione green. Questi i giganti dell’imprenditoria italiana sostenibile ed innovativa che, all’Enterprise Hotel di Milano, si sono aggiudicati il podio della terza edizione dell’Evolution Horizon Award, la kermesse di More News – gruppo leader dell’editoria web nel Nord-Ovest – sotto la regia organizzativa di Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’evento. Nel corso della serata Barbara Pasqua, presidente del Cda di MoreNews, ha annunciato la nascita della testata meneghina del gruppo, “QuaMilano.it” di cui ne ha assunto la direzione e il patron di Evolution Horizon Award, Enrico Anghilante, hanno quindi dato inizio alla celebrazione, i cui temi fondamentali sono stati quelli dello Sviluppo e della Cooperazione.

Azienda vincitrice assoluta è stata Nestlé, con il progetto “ReNest. Dalle radici al futuro. Un viaggio dentro al cibo”, nella categoria EHA SUSTAINABILITY; il secondo posto l’ha conquistato Edelman, con il progetto “AI Talent FLUENCY”, nella categoria EHA COMPANY; al terzo gradino sul podio, nella categoria EHA SMART CITY, è salito Tecno World Group. Sempre sul podio, un encomio speciale per il suo impegno sul tema della Sostenibilità & Internazionalizzazione è stato dato all’imprenditore Massimo Senini. “La serata come sempre, ha visto al centro le relazioni, le persone perbene unite da un filo conduttore di grande attenzione ai territori che compongono il nostro paese, con donne e uomini impegnati in attività imprenditoriali che restano la spina dorsale di una Italia unica”, ha spiegato Enrico Anghilante. “Anche in questa terza edizione – ha affermato Chiara Osnago Gadda – l’Evolution Horizon Award si è confermato come piattaforma di incontro tra istituzioni, aziende e partner, promuovendo nuove visioni condivise e ha voluto riconoscere e celebrare le eccellenze che traducono operativamente i temi dello sviluppo e della cooperazione. Questo concorso, infatti, si fa portavoce di un’alleanza virtuosa tra innovazione e responsabilità: premiare chi fa la differenza nelle aziende, significa ispirare l’intera comunità a costruire un futuro più equo e sostenibile”.

“Il nostro obiettivo – ha aggiunto – è in definitiva quello di dare voce e riconoscimento a chi, ogni giorno e nel proprio campo, trasforma i valori dello sviluppo in azioni concrete. I vincitori di questa terza edizione rappresentano quindi a tutti gli effetti, il motore di uno sviluppo che sa coniugare progresso economico, valore sociale e ispirazione”. Al termine della serata è stata annunciata la quarta edizione dell’evento, che si terrà l’8 novembre 2027.

– foto ufficio stampa More News –

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