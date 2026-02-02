Askatasuna, il racconto di uno degli agenti feriti “Un mio collega mi ha salvato la vita”

TORINO (ITALPRESS) - "Voglio ringraziare la squadra che è sempre stata vicina a me nonostante il video dicesse il contrario, ma smentisco tutto e dico che la squadra era vicina, solamente che gli attacchi dei manifestanti arrivavano da tutte le parti, quindi cercavamo di contenere un po' il tutto. Poi mi sono ritrovato nella ressa, mi hanno spinto giù e da là è successo quello che è successo. In particolare ci tengo a ringraziare mio collega, fratello, angelo custode, Lorenzo che mi ha tirato via da tutto il casino e mi ha salvato la vita, gli devo la vita". Questo il racconto di Alessandro Calista, uno dei poliziotti rimasti feriti e vittima di pestaggio al corteo pro-Askatasuna, sabato a Torino. mgg/mca2 (Fonte video: Polizia di Stato)