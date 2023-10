CAGLIARI (ITALPRESS) – “Anche quest’anno la Regione Sardegna parteciperà con un suo fitto programma alla ‘Settimana nazionale della Protezione civilè, importante occasione per sensibilizzare le comunità sui temi della protezione civile e della riduzione dei rischi, proseguendo la campagna di sensibilizzazione dei cittadini che ha come obiettivo finale la conoscenza e l’adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione, anche nei momenti di emergenza. La manifestazione non è diretta solo ai cittadini, coinvolgerà pure il mondo della scuola, della ricerca, la pubblica amministrazione, le professioni e il mondo del volontariato”. Lo ha detto l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Marco Porcu, durante la presentazione della quinta edizione della ‘Settimana nazionale della Protezione civilè, istituita nel 2019 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che si svolgerà anche in Sardegna dal 9 al 15 ottobre, in corrispondenza di venerdì 13, data designata dall’Onu come ‘Giornata internazionale per la riduzione dei disastrì. Nelle due giornate finali (sabato 14 e domenica 15), i volontari, comunicatori delle organizzazioni di protezione civile, incontreranno i cittadini all’interno dei gazebo gialli presenti in decine di piazze dell’Isola per la campagna “Io non rischio: buone pratiche di protezione civile”.

Il programma prevede gli ‘Open day’, durante i quali i ragazzi del Servizio nazionale universale e i volontari delle organizzazioni potranno conoscere meglio il sistema della protezione civile e visitare le sale operative e il Centro funzionale decentrato. I servizi territoriali di Sassari, Nuoro, Cagliari e Oristano hanno programmato una serie di iniziative all’interno delle scuole, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato locali: “La protezione civile sul territorio”, avvio del lungo programma di iniziative previste durante tutto l’anno, sempre in accordo con gli istituti scolastici. Venerdì 13, in occasione della ‘Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturalì, ci sarà l’iniziativa nazionale “L’attimo decisivo”, con la lettura nelle classi di un fumetto realizzato per avvicinare gli alunni delle scuole secondarie di primo grado alle buone pratiche di protezione civile.

Lunedì 9, a Cagliari, si terrà una sessione dedicata alla formazione dei giornalisti, in collaborazione con l’Associazione della Stampa sarda, per approfondire le tematiche legate alla comunicazione in emergenza, insieme ai funzionari della Direzione generale e dell’ufficio stampa del Dipartimento nazionale. Mercoledì 11, un incontro sullo stato della pianificazione comunale di protezione civile, e sabato 14, l’incontro dedicato all’analisi dei gemellaggi sull’antincendio boschivo, che si sono svolti negli scorsi mesi di luglio e agosto in Sardegna.

foto: ufficio stampa regione Sardegna

(ITALPRESS).